Viper Summer Festival con Sfera Ebbasta (sabato 12 agosto)

A Cinquale, sabato 12 agosto è la notte di SFERA EBBASTA: dopo la straordinaria partecipazione come headliner all’IMOLA SUMMER SOUND – PER LA ROMAGNA, lo speciale evento­ benefico a sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione, che il 29 luglio ha riunito sul palco dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola i più importanti nomi della scena rap e trap italiana, il SUMMER TOUR di SFERA EBBASTA arriva finalmente a Cinquale @ Viper Summer Festival per un nuovo imperdibile appuntamento a cielo aperto del tour prodotto da Trident Music in collaborazione con Thaurus.

