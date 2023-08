Albenga. Successo per la serata degli Emys Award 2023 tenutasi ieri ad Albenga e che ha visto come ospiti i Pirati dei Caruggi e come “gran finale” lo spettacolo di fuochi artificiali.

A ricevere l’ambita tartaruga Emys è stata la scrittrice ingauna Cristina Rava che, con i suoi romanzi ha portato il nostro territorio e il nome di Albenga “in giro” in tutta Italia.

» leggi tutto su www.ivg.it