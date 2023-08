Alessandro Stradella: fulgido esempio di genio e sregolatezza, morto assassinato a Genova

Se dovessimo immaginare un uomo prestante e di belle fattezze, gran amatore, dotato di mirabile voce, abile con la spada come con la penna sulla carta pentagrammata, probabilmente indicheremmo Alessandro Stradella. A molti, questo nome non dirà nulla, perché l’Italia ha monumenti, opere artistiche e geni nelle diverse discipline come nessun altro Paese al mondo. Pensate che il celebrato Antonio Vivaldi era uno sconosciuto ai più fino al 1939, anno in cui il compositore Alfredo Casella propose alcune sue musiche nelle Settimane Senesi. Sono certo che altri geni italici sono ancora da riscoprire, come vi sono nuovi Verdi e nuovi Puccini che oggi non riescono a farsi eseguire.

Ma torniamo al nostro Stradella dalla vita rocambolesca. Probabilmente è nato da una nobile famiglia della Lunigiana, che si trasferì a Nepi, nella provincia di Viterbo. Il padre Marcantonio era cavaliere dell’Ordine di Santo Stefano, congregazione militare con compiti di difesa della costa del granducato di Toscana. La madre Vittoria Bartoli, invece, era una nobile di Orvieto. Insomma, il Nostro era un figlio di papà, diremmo oggi.

