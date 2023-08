Beck, Moutinho e Cugnata regolarmente in gruppo, lo Spezia prepara il Venezia

Seduta mattutina per le Aquile di mister Alvini che hanno proseguito nella preparazione in vista dell’esordio ufficiale in programma lunedì sera in Coppa Italia. Attivazione muscolare, esercitazioni tecniche, giochi di posizione, partita a tutto campo e a concludere intensa partitella su campo ridotto per Nikolaou e compagni, con Beck, Moutinho e Cugnata regolarmente in gruppo. Per domani è in programma una seduta mattutina sui terreni di Follo.

L’articolo Il comitato Cadimare in rete: “Da nuova Portofino a borgo abbandonato” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com