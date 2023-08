Bonus trasporti, stop alle domande per esaurimento dei fondi. La Cgil: “Un altro bluff del Governo”

Genova. La dicitura ufficiale recita che “non è possibile procedere con la richiesta del bonus trasporti per il momentaneo esaurimento della dotazione finanziaria prevista”. In sostanza significa niente più soldi per lo sconto sull’abbonamento al trasporto pubblico locale per i cittadini con redditi fino a 20mila euro.

È il messaggio che proprio in queste ore è apparso sul sito dedicato al Bonus Trasporti. L’autenticazione con Spid e poi la sorpresa, con una speranza che in realtà è flebile: dal primo settembre si potrà tentare di richiedere nuovamente i 60 euro del bonus, ma solo usufruendo di “eventuali residui generati dal mancato utilizzo” dei tagliandi emessi ad agosto.

