Borgio Verezzi. Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi sulla via Aurelia a Borgio Verezzi.

Secondo quanto appreso, intorno alle 12.00, si è verificato uno scontro tra un’auto e uno scooter, per cause ancora in via di accertamento. Ad avere la peggio nell’impatto tra i due mezzi è stato il conducente del motociclo, un 64enne, finito a terra dopo l’urto con la vettura.

