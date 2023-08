Cade dal sentiero in Val d’Aveto, trasportato in codice rosso al San Martino di Genova

Genova. E’ caduto dal sentiero mentre attraversa un bosco, procurandosi alcune fratture e rendendo necessario l’intervento dei soccorsi, i quali, dopo averlo recuperato, lo hanno trasportato in codice rosso al San Martino di Genova.

L’incidente è avvenuto questa mattina in Val d’Aveto, nei pressi di Santo Stefano. Protagonista dell’incidente un uomo sulla cinquantina che dopo essere scivolato è precipitato nella boscaglia sotto il sentiero. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i volontari del soccorso alpino. Dopo essere stato stabilizzato, l’uomo è stato trasportato in elicottero al pronto soccorso del San Martino. Non sarebbe in pericolo di vita.

