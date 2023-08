Corso Torino, automobilista travolge uno scooter al semaforo e fugge: feriti due ragazzi

Genova. Incidente poco prima delle 19.00 in corso Torino, sulla carreggiata in direzione monte all’altezza di via Ruspoli. Un ragazzo e una ragazza in scooter sono stati scontrati da un’auto che si è dileguata subito dopo l’impatto.

Sul posto la polizia locale, la Croce Bianca Genovese e la Nuova Volontari del Soccorso di via Moresco insieme all’automedica del 118. I due giovani in sella alla moto hanno riportato ferite non gravi e sono stati trasferiti in codice giallo all’ospedale San Martino di Genova.

