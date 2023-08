Elastic Trio con Riccardo Tesi al Castello di San Giorgio

Mercoledì 16 agosto alle ore 21.15 alla Spezia, sulla bellissima Terrazza del Castello San Giorgio si terrà l’importante concerto di Elastic Trio, con Riccardo Tesi all’organetto, alle percussioni Francesco Savoretti, e alle chitarre Vieri Sturlini con musiche dal repertorio etnico dell’area mediterranea.

Il concerto è uno degli appuntamenti del XXIX Festival Provinciale “I Luoghi della Musica”, realizzato con il contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del Bando Aperto 2023 nel settore Cultura e dell’Assessorato alla Cultura della Regione Liguria; inoltre il concerto è inserito nella Rassegna “Notti al Castello San Giorgio”.

Riccardo Tesi – uno dei musicisti più autorevoli della scena world internazionale – è al lavoro per realizzare il suo nuovo album solista che uscirà all’inizio del 2023. La sua indole di sperimentatore, alla continua ricerca di rinnovamento, lo ha portato per l’occasione a circondarsi di nuovi collaboratori. Alle percussioni il funambolico Francesco Savoretti, che coniuga il groove irresistibile ereditato dal suo passato di batterista, con i colori dei tamburi a cornice e delle percussioni etniche, di cui è un autentico maestro. Nonostante la relativa giovane età ha già al suo attivo collaborazioni importantissime, che spaziano dalla world music, alla musica antica

passando per il jazz, con un’intensa attività concertistica internazionale. Alle chitarre – acustica ed elettrica – e alla voce, il sorprendente Vieri Sturlini, che vanta una formazione eclettica dal classico al jazz, dal folk alla canzone d’autore e varie collaborazioni tra cui Neri Marcorè e la cantautrice Giua. Con questi compagni di viaggio Riccardo Tesi riprende la navigazione in quel mediterraneo immaginario, da sempre sua fonte di ispirazione, dando vita ad uno spettacolo inedito, con nuovi volti e nuove composizioni: una musica solare e speziata, con ritmi travolgenti uniti a melodie poetiche ed evocative. Un trio frizzante ed elastico, votato all’inclusione, pronto di volta in volta ad ospitare a bordo musicisti che viaggiano sulla stessa rotta..

Il concerto è organizzato dalla Società dei concerti ONLUS.

Il concerto è ad ingresso a pagamento (costo 7 euro/ridotto per i minori di 20 anni e soci della Società dei Concerti 5 euro), fino ad esaurimento posti .

Per prenotazioni al concerto: scrivere a prenotazionildm@gmail.com oppure telefonare al numero 3792779796 (anche sms e/o whatsapp).

L’ascensore di collegamento tra Via del Prione e il Castello sarà aperto fino alle 24.

Il programma generale del Festival è consultabile sul sito: https://iluoghidellamusica.onweb.it/it

oppure sulla pagina facebook iluoghidellamusica.

