Genoa-Modena LIVE. C’è Leali titolare e intanto viene ufficializzato De Winter

Genova. Spazio a Leali in porta, per il resto Gilardino non schiera di certo seconde linee: a centrocampo il mister preferisce Thorsby e Frendrup accanto a Badelj. Sui social, nel frattempo, il Genoa ha ufficializzato De Winter sui social rievocando la citazione di Games of Thrones “Winter is coming”.

Genoa: Leali, Vogliacco. Bani, Dragusin, Martin, Thorsby, Badelj, Frendrup, Hefti, Gudmundsson, Retegui.

Allenatore: Gilardino.

A disposizione: Martinez, Sommariva, Strootman, Coda, Aramu, Sabelli, Melegoni, Vasquez, Jagiello, Puscas.

Modena: Gagno, Silvestri, Zaro, Pergreffi, Cotali, Duca, Gerli, Palumbo, Tremolada, Bonfanti, Manconi.

Allenatore: Bianco

A disposizione: Seculin, Vandelli, Guiebre, Falcinelli, Gargiulo, Giovannini, Battistella, Strizzolo, Cauz, Mondele, Abiuso.

