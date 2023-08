Il comitato Cadimare in rete: “Da nuova Portofino a borgo abbandonato”

“In attesa di quelli che saranno i nuovi scenari politici circa il taglio di alcune voci d’intervento del Pnrr, aspettando le azioni della Regione qualora “saltasse” il rifinanziamento del progetto di “riqualificazione” di Cadimare, il nostro piccolo borgo giace abbandonato a se stesso nell’incuria più totale”. Esordiscono così i membri del comitato Cadimare in rete nella nota stampa con la quale denunciano i problemi del paese, in attesa che il governo chiarisca con quali fondi saranno rifinanziati i progetti di rigenerazione urbana che sono stati colpiti dal taglio definito a Roma e comunicato alle Regioni nei giorni scorsi.

“A Cadimare – proseguono dal comitato – vi sono delle priorità che vanno ben oltre l’oneroso, mai concertato con la popolazione, progetto presentato dal Comune (sul quale pende, tra le altre cose, un ricorso al Tar), che non possono più attendere oltre per essere risolte. La pavimentazione dei giardini pubblici è completamente saltata, da anni. Rappresenta un grave pericolo per l’incolumità di grandi e piccini e va sistemata subito, Pnrr o non Pnrr. E’ inammissibile che versi tutt’ora in questo stato. Il parco giochi deve essere ripristinato, l’arredo urbano è completamente fatiscente, il campetto da calcio per i bimbi è abbandonato e inagibile, nonostante le ripetute promesse dell’amministrazione comunale di ripristinarlo. Per non parlare del problema mai risolto della strada che si allaga e delle fogne che, per buona parte, non sono ancora collegate al depuratore.

