Ingenti interventi di pulizia nel torrente Varatella e nei rii minori di Borghetto

Borghetto. È in fase di esecuzione il primo lotto di pulizia del torrente Varatella che, per un importo di circa 20mila euro, prevede la pulizia integrale dell’alveo e delle sponde a partire dalla foce fino all’altezza del ponte di via Leonardo da Vinci e la rimozione di tutti gli alberi presenti in alveo fino al confine con Toirano. Prima della fine di agosto partirà anche la pulizia di tutti i rii minori per un importo complessivo di ulteriori 20mila euro.

A breve verrà poi integrato con ulteriori 10mila euro di risorse proprie dell’Ente il contributo regionale pari a circa 7mila euro per proseguire verso monte la pulizia integrale del Varatella di un altro tratto ancora da quantificare. L’investimento complessivo del Comune di Borghetto per la pulizia dei rii e del torrente Varatella ammonterà quindi a quasi 60mila euro ai quali andranno sommati i costi per i viaggi dei mezzi in discarica per una cifra stimata di ulteriori 7mila euro. Lo smaltimento verrà invece eseguito direttamente da SAT.

