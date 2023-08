La replica di Casella a Melgrati-Nieddu: “Maggioranza silente e uso sbagliato dei social. Danneggiate voi e Alassio”

Alassio. Non si placano le polemiche intorno al Festival della cultura di Alassio, che hanno visto protagonisti, nelle ultime ore, il sindaco Marco Melgrati insieme alla compagna Barbara Nieddu e il consigliere di minoranza Jan Casella, che ha voluto nuovamente replicare (QUI il primo botta e risposta tra Nieddu e Casella) garantendo però di “rispondere per educazione un’ultima volta prima di arrestare questo botta e risposta”.

E Casella lo ha fatto senza risparmiare un nuovo, durissimo attacco: “La nostra diatriba non compensa lo sterile calendario di eventi che avete realizzato per la nostra città, – ha specificato subito il leader della minoranza alassina. – Mi stupisco che a fronte dei tanti problemi sollevati quotidianamente dai cittadini, non abbiate di meglio da fare che attaccare il sottoscritto, colpevole solo di aver richiesto il dettaglio dei costi del vostro tanto amato Festival Ligyes (non eravate quelli dell’amministrazione trasparente?)”.

