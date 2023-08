Liliana Cavanna e Sabrina Raineri in mostra all’Atelier Nuova Eleusis

I quadri e i monili delle artiste Liliana Cavanna e Sabrina Raineri in mostra da questa sera a sabato all’Atelier Nuova Eleusis di Angelo Tonelli, a Sarzana in Via dei Giardini 14. Liliana Cavanna, genovese di nascita e sarzanese di adozione, trae ispirazione soprattutto dalla natura assorbita durante i suoi numerosi viaggi in India e Thailandia. Sabrina Raineri, sarzanese, dopo 19 anni in Irlanda è tornata stabilmente a Sarzana dove, dal 2020, espone le sue opere che si ispirano sia alla natura che a figure del passato. Mostra aperta al pubblico dalle 19 alle 23.

