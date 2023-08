Peracchini concede il patrocinio a uno schiuma party. Giannetti e il Pd: “Qual è il carattere sociale dell’evento?”

Il patrocinio che l’amministrazione comunale ha concesso a uno schiuma party in programma nella giornata di domani a Cadimare ha attirato l’attenzione della consigliera comunale Martina Giannetti e di tutti gli altri componenti del gruppo del Partito democratico, che hanno depositato un’interpellanza in Comune.

L’8 agosto, infatti, il sindaco Pierluigi Peracchini ha concesso il patrocinio del Comune della Spezia all’associazione “La Spezia – Cadimare” per l’iniziativa “Schiuma party – Festa di fine estate” ma il regolamento che contiene gli indirizzi e i criteri per la concessione del patrocinio richiede determinati requisiti per la concessione del patrocinio non oneroso, come in questo caso.

Il primo è la coerenza dell’attività o dell’iniziativa con le finalità istituzionali dell’amministrazione, seguito dalla rilevanza per la comunità locale, dalla promozione e valorizzazione dell’immagine della città, in particolare nel campo della cultura e della storia, dal particolare prestigio dei soggetti partecipanti, relatori o invitati e infine dall’interesse del Comune della Spezia alla realizzazione dell’iniziativa.

Requisiti che evidentemente la capogruppo Giannetti e gli altri consiglieri Pd non intravedono nello schiuma party organizzato dall’associazione “La Spezia – Cadimare”.

“Gli schiuma party – si ricorda nell’interpellanza – consistono in eventi nei quali un getto di schiuma, lanciato al di sopra di una pista da ballo con appositi macchinari, travolge tutti i partecipanti i quali si ritrovano quindi poi a ballare sommersi dalla schiuma stessa” e viene fatto notare come nell’atto di concessione del patrocinio “l’evento Schiuma party – Festa di fine estate è a carattere sociale”.

Per questi motivi il Partito democratico spezzino chiede all’amministrazione di spiegare quale sia effettivamente il carattere sociale degli schiuma party e in che modo siano coerenti con l’attività e le finalità istituzionali dell’amministrazione. Proseguendo nella ricerca di risposte sulla concessione del patrocinio l’interpellanza prosegue con lo scopo di conoscere “in che modo lo schiuma party promuova e valorizzi l’immagine della città, in particolare nel campo della cultura e della storia, quali siano i relatori o partecipanti di particolare prestigio invitati all’evento e quale sia l’interesse del Comune della Spezia alla realizzazione del citato schiuma party”.

L’articolo Peracchini concede il patrocinio a uno schiuma party. Giannetti e il Pd: “Qual è il carattere sociale dell’evento?” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com