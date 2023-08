Rialto. Appuntamento per mercoledì 16 agosto in località Berea, a Rialto: in occasione della giornata di San Rocco, infatti, è stato organizzato un pomeriggio all’insegna dell’allegria e del ricordo.

Si inizierà alle 15 con i tradizionali giochi d’acqua, a seguire, alle 17 la Messa ed alle 18 è prevista la cerimonia di intitolazione della piazza ad Alfredo Folco “Fredin” (1939 – 2010).

