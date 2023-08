Rigassificatore, il capogruppo Fersini (Quiliano Domani): “No a installazione vicino alla borgata Gagliardi”

Quiliano. “Dopo la riunione informativa istituzionale in Comune sul rigassificatore e le opere strumentali che si dovranno sviluppare sul territorio, possiamo commentare che sinceramente speravamo, come gruppo consiliare, che le notizie si discostassero dalla documentazione già presente sul sito della Regione Liguria, invece, nella sostanza, è stato confermato quanto già evidente dal progetto regionale e in modo particolare la costruzione dell’impianto di regolazione, grande più di due campi da calcio, in zona via 25 Aprile lato monte sotto la borgata Gagliardi”.

Questa la presa di posizione del capogruppo di “Quiliano Domani” Fersini, che si aggiunge al coro del territorio in merito alla contrarietà dell’installazione funzionale all’impianto energetico.

