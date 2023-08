Salario minimo a 9 euro? Balzola (Fipe): “Nel nostro settore la paga oraria è già superiore”

Alassio. Tema di grande attualità il salario minimo a 9 euro lorde orarie, tema che impegna governo e opposizione in un serrato dibattito. Ed è previsto proprio oggi a Palazzo Chigi l’incontro delle opposizioni (escluso Italia Viva) con la premier Giorgia Meloni, che è contraria al salario minimo e che intende avanzare altre proposte per accrescere il salario, ma che ha accettato l’invito a discuterne con i leader dell’opposizione, favorevoli invece ad una paga non inferiore ai 9 euro lordi all’ora fissata per legge.

Un dibattito che pone al centro la questione lavoro, un tema che abbiamo affrontato ai microfoni di IVG.it con Carlomaria Balzola, presidente Fipe Savona, anche per capire cosa ne pensano anche a livello locale: “Nel Ccnl (contratto nazionale del lavoro) nel settore dei pubblici esercizi – spiega Balzola – e nel settore turismo, la paga minima è già superiore ai 9 euro lordi all’ora di cui si sta discutendo in queste ore. La problematica consiste nel fatto che in ambito nazionale ci sono varie tipologie di contratto promosse da singole realtà, contrattazione singole, che sono scorrette e non rispettano i parametri, con la conseguenza che determinate contrattazioni siano inferiori ai 9 euro di paga oraria”.

