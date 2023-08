‘Santa’: A Villa Durazzo “Tra scienza, letteratura e mito”

“Il Cielo è di tutti”. L’astrofisica Patrizia Caraveo, dell’INAF di Milano, giovedì 10 agosto ha aperto la rassegna “Estate con le stelle”, che viene ospitata ogni anno al parco di Villa Durazzo, a Santa Margherita Ligure. La rassegna, che ha come sottotitolo “Tra scienza, letteratura e mito”, è organizzata dall’Associazione culturale Kòres di Alba Zanini in collaborazione con i Servizi Bibliotecari del Comune di Santa Margherita, diretti da Marina Marchetti. “Il cielo è di tutti” è anche il titolo del libro che Caraveo ha appena pubblicato. Un informato e scientificamente esatto grido di allarme sull’inquinamento che c’è sopra le nostre teste. Non quello provocato dai gas di scarico delle auto, ma quello che c’è sopra: l’inquinamento luminoso provocato da illuminazioni pubbliche e private usate in modo dissennato; l’inquinamento provocato dai detriti spaziali: pezzi di satelliti e astronavi che vanno alla deriva in orbita; e il sovraffollamento provocato da imprenditori come Elon Musk che finora ha lanciato 12 mila satelliti (120 al mese) e che vuole lanciarne altri 38 mila. La tensostruttura di Villa Durazzo ha fatto registrare il tutto esaurito, con molte domande da parte dei presenti: tanto che l’appuntamento è durato quasi due ore, il doppio del previsto.

