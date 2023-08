Santa Margherita, bus gratuiti per i cittadini over 70: proroga fino al 31 luglio del 2024

Genova. Il servizio che consente ai cittadini Over 70 di Santa Margherita Ligure di fruire gratuitamente degli autobus Amt, non soltanto in città, ma anche a Recco, Camogli, Portofino, Rapallo, Zoagli e Chiavari e relative frazioni, si conferma un successo.

Amt e Comune di Santa Margherita Ligure hanno infatti appena deciso di rinnovare l’accordo che dà diritto ai cittadini con più di settant’anni di circolare liberamente a bordo dei mezzi di Amt, lungo le tratte interessate dal servizio, sino al 31 luglio del prossimo anno.

