‘Santa’: ponte di ferragosto, ecco come trascorrere le serate

Il lungo Ponte di Ferragosto offre, a Santa Margherita Ligure, un ricco programma di appuntamenti. Tanta musica – davvero per tutti i gusti – ma non solo, anche mostre, incontri culturali, teatro e buona tavola, per venire incontro al desiderio di svago di residenti e ospiti.

Già oggi, venerdì 11 agosto, sono previsti due concerti d’organo. Nella chiesa di San Lorenzo della Costa, alle 18:30, esibizione del maestro organista Luca Dellacasa, preceduta alle 17:45 dalla visita guidata gratuita al Trittico Fiammingo di Sant’Andrea del 1499, a cura di Matteo Bavestrello; alle 21:15, nella chiesa di San Giacomo di Corte, a suonare sarà Lidia Cremona, docente al Conservatorio Giuseppe Verdi di Como.

