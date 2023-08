Sestri: al posto della Conferenza del turismo spunta l’idea del tavolo comprensoriale

Il primo punto all’ordine del giorno della seduta odierna del Consilgio comunale di Sestri Levante sono state le dimissioni irrevocabili di Valentina Ghio presentate martedì scorso, al cui posto in Consiglio è subentrato con votazione unanime, vista l’assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità, il primo tra i non eletti nella lista “Progresso per Sestri- Un passo avanti”, Gabriele Ovindo, già consigleire allo sport nella passata consiliatura. “Vi ringrazio per la possibilità datami; mi preme ringraziare il consigliere Ghio per il lavoro svolto, l’essersi messa in gioco, l’aver sostenuto un percorso importante. Per me è un ritorno in Consiglio, questa volta da banchi dell’opposizione – ha esordito il consigliere Ovindo -. L’obiettivo è la ricerca del bene comune, non dimenticandosi mai le situazioni difficili, che vanno ascoltate per più e più tempo: cittadini e associazioni. Ringrazio gli elettori che mi hanno sostenuto nel percorso delle elezioni indipendentemente dal risultato, come attestato di stima. Buon lavoro a tutti”.

Di seguito è stata discussa la pratica relativa alla nomina dei rappresentanti del Consiglio comunale in seno alla Commissione di coordinamento “Comune scuole d’Infanzia paritarie”, illustrata dall’assessore all’Istruzione e Politiche per l’Infanzia, Maura Caleffi: “E’ già stata nominato il rappresentante delle scuole paritarie (“Don Giovanni Bosco”, “Suore della Presentazione”, “Santa Teresa del Bambin Gesù”, “Santo Stefano del Ponte”), la signora Maria Elena Delucchi; si tratta ora di nominare i rappresentanti del Comune – uno per la maggioranza e uno per la minoranza – all’intenro della Commissione. La votazione avviene a scrutinio segreto”. Sono stati nominati Maria De Filippi per la maggioranza e, per la minoranza, Gabriele Ovindo. Sempre illustrata dall’assessore Caleffi la pratica relativa alla nomina dei rappresentanti del Comune in seno al Consiglio di gestione dell’asilo nido, ai sensi del “Regolamento per il funzionamento dell’asilo nido comunale”: sono stati eletti due rappresentanti di maggioranza, Paolo Smeraldi e Maria De Filippi, e uno di minoranza, Marco Conti. Analoga trattazione per la nomina dei rappresentanti del Consiglio Comunale in seno alla Commissione Consiliare per i servizi sociali, avente potere consultivo non vincolante e composta da Sindaco e assessore delegato, rappresentanti consiglieri, rappresentante delle organizzazioni sindacali, rappresentante delle organizzazioni di volontariato, dirigente di area, dirigente di area finanziaria, responsabile area tecnica distretto socio sanitario 16, assistente sociale asl 4 chiavarese. Come membri effettivi sono stati eletti Ovindo, Balotta, Bendetti, Pistacchi, Conti; membri supplenti Smeraldi, Baldi, Montanari, Stagnaro, Sartor.

