Soccorsi: boom di presenze e caldo, record di interventi del 118

Boom di presenze nel ponte di Ferragosto iniziato oggi e innalzamento di temperature sono due fattori che incrementano le richieste di soccorso e in qualche modo possono anche indicare dove si è registrato un incremento di presenze. Ad esempio la Val d’Aveto dove oggi è stato necessario l’intervento dell’elicottero Drago per recuperare un uomo caduto in un dirupo profondo venti metri e dell’elicottero Grifo partito da Albenga per trasportare un ragazzino di 12 anni in codice rosso all’Istituto Gaslini a causa di convulsioni e crisi respiratoria. Non sono mancati i soccorsi ad escursionista come la 66enne colta da malore su un sentiero di Punta Manara e ad una nuotatrice 78enne che a Sestri Levante si è sentita male mentre stava facendo il bagno davanti al lungomare Descalzo.

In venti ore, dalla mezzanotte alle 20, gli interventi del solo 118 di Lavagna sono stati oltre sessanta. A guidare la classifica i pazienti con traumi (13) alcuni con più feriti dovuti in particolare ad incidenti stradali . Seguono le crisi cardiocircolatorie (11), quasi tutte con pazienti in codice rosso che richiedono assoluta tempestività nei ricoveri; come quelle neurologiche (9). Ricorso al 118, hanno fatto anche alcuni pazienti colpiti da crisi gastroenterologiche causate in parte da un virus. E l’elenco dei motivi che richiedono un soccorso, sono davvero tanti altri ancora.

