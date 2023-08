Via Porro, svelate le prime case green per gli studenti. Bucci: “In tre anni l’area del Morandi sarà rinata”

Genova. Rinasce la prima palazzina di via Porro, quella del civico 6, sfollata cinque anni fa seguito del crollo del ponte Morandi. Sono terminati i lavori all’interno dell’edificio, totalmente riqualificato e autosufficiente dal punto di vista energetico: all’interno dodici appartamenti, con una metratura media di 70 metri quadri, pronti a essere abitati entro l’anno. I primi quattro sono destinati agli studenti che risponderanno al bando che Spim ha pubblicato in questi giorni. È il primo tassello di una rinascita che, secondo il sindaco Marco Bucci, sarà completata nel giro di tre anni col parco del Polcevera e l’ambizioso progetto del Cerchio Rosso firmato dall’architetto Stefano Boeri.

“È un momento simbolico e reale – commenta Bucci -. È il primo passo della ricostruzione per i cittadini che ci verranno ad abitare. Qui avremo una riqualificazione urbana fatta in termini moderni: student housing, senior housing, servizi che non sono comuni e che invece vogliamo portare avanti per far vedere come si fanno le riqualificazioni urbane in futuro. Un sistema di città dove non ci sono più ghetti ma tante cose assieme. Qui verranno studenti che grazie alla metropolitana potranno arrivare in centro in maniera veloce e rigenerare il quartiere con una presenza giovane. Questa strada me la immagino con case moderne, fatte bene, coibentate con l’energia del futuro, possibilmente verde, in modo che la gente possa vivere rispettando la natura. Me l’immagino viva con giovani e meno giovani, noi vogliamo la miscela che arricchisce. E ovviamente ci immaginiamo il Cerchio Rosso perché dà quella ventata di modernità e voglia di futuro che provoca eccitazione. Questa diventerà una delle aree di Genova col più alto livello di rigenerazione urbana.

Stiamo andando avanti nel senso giusto”.

