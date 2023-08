Asado, acciughe, minestrone o ravioli? Ecco le sagre del ponte di Ferragosto in provincia di Genova

Genova. Ravioli, asado, birre artigianali, acciughe fritte. Ce n’è per tutti i gusti per gli amanti delle sagre in questo lungo week end di ferragosto. Ecco le principali in provincia di Genova:

Sagra di San Rocco a Casella

Torna come ogni anno a Casella la Sagra di San Rocco, santo patrono della cittadina. Tre le date interessate: sabato 12, domenica 13 e domenica 20 agosto. Ogni serata comincerà alle 19 con l’apertura degli stand gastronomici e le specialità tipiche: ravioli, asado e polenta. Ci sarà spazio anche per la lotteria delle piante, il gioco del gariccio e le bocce per i bambini. Per il dopo cena, sabato 12 orchestra I Simpatia, specializzati in ballo liscio.; domenica 13 agosto Elisabetta Rondanina proporrà un repertorio di musica anni ’70 e ’80. Domenica 20 agosto, alle 21, sarà infine la volta di Orietta Berti.

