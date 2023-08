Calcio, Città di Savona: maglia con gli “striscioni”, anche i Vecchi Ultras contro la Cairese

L’amichevbole contro la Cairese, dopo appena una settimana di allenamento, serviva al Città di Savona soltanto per mettere minuti nelle gambe. Troppo il divario rispetto a una squadra che si allena da più giorni e che parte davanti a tutti nella griglia precampionato del torneo di Eccellenza. Il risultato di 7 a 1 rende l’idea.

La nota lieta è il gran goal del bomber Gabriele Romano. Il giocatore, prelevato dall’Albissole, è stata la chicca del mercato del club del presidente Benucci. La squadra è scesa in campo mettendo in mostra le divise da gioco. Come annunciato nella conferenza stampa di presentazione del progetto, la maglia richiama la tradizione del Vecchio Delfino con le larghe strisce verticali biancoblù. Inoltre, sugli spalti erano presenti i Vecchi Ultras, il gruppo di sostenitori che già nel mese di maggio avevano reso noto l’appoggio al nuovo club.

