Carcare, cantiere bloccato sul fiume Bormida: ripristinata la viabilità in via Abba

Carcare. Ripristinata la viabilità in via Abba, interdetta da circa due anni e mezzo a causa del lavori sul fiume Bormida. “Ora – spiega il sindaco Rodolfo Mirri – i residenti potranno raggiungere senza difficoltà le proprie case, come attendevano da tempo”.

Il cantiere, infatti, da mesi è bloccato e lo sarà ancora a lungo: “Al Comune manca liquidità per proseguire con i lavori, il tutto a causa dell’amministrazione precedente. Sono stati iniziati tutti i cinque lotti, ma nessuno è stato portato a termine perché non ci sono i soldi per pagare i lavori”, rimarca il primo cittadino.

