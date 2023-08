Città di Savona, la coppia d’attacco Caredda-Romano: “Zero alibi quest’anno”

Prima uscita stagionale per il Città di Savona. La squadra ha affrontato al Cesare Brin la Cairese. La formazione valligiana, attrezzata per puntare il salto il Serie D, ha fatto valere il tasso tecnico superiore e la migliore condizione atletica imponendosi per 7 a 1. Nessun dramma, come giusto che sia, in casa “striscioni”. Anzi, fiducia in vista di un campionato di Prima Categoria in cui recitare il ruolo dei protagonisti e senza il can can di polemiche che aveva travolto i tanti giocaotori della rosa che lo scorso anno difendevano i colori del Savona Fbc.

