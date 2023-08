Costruzioni in aree esondabili, M5S: “Al lavoro per proporre al governo il ritiro del provvedimento”

Liguria. “Abbiamo appreso, non senza sollievo, che la Regione, chiamando in causa la necessità di operare ‘approfondimenti tecnici’, ha deciso di rimandare a fine anno una scelta fortemente difesa nonostante le critiche degli esperti e dei liguri dotati di buon senso. Ma rimandare non basta: benché questa di pochi giorni fa sia stata una buona notizia, non risolve la questione e certamente non depone a favore della sicurezza dei cittadini. L’aver ascoltato le tante voci discordanti è certamente una novità per il centrodestra, soprattutto in questa regione e in questa città, e da qui dobbiamo partire per arrivare all’obiettivo finale: lo stralcio del regolamento che autorizza a costruire in aree esondabili”.

Lo dichiara il deputato del M5S Roberto Traversi, che poi aggiunge: “Chiunque converrà che il Nuovo regolamento contiene un assurdo: infatti, mentre vi si dice che scuole e ospedali non potranno essere costruiti nelle aree esondabili, il resto invece sì. Come dire: case, parcheggi e negozi non corrono gli stessi pericoli. E allora, applicando lo stesso concetto in virtù dell’ultima vergognosa deroga, anche lo Skymetro non correrà alcun rischio? Ma qual sarebbe la ratio di queste scelte?”.

