Da Mallare a Salsomaggiore: il sogno di Elisa Vico, eletta Miss Riviera delle Palme

Mallare. È stata eletta Miss Riviera delle Palme ed è in corsa per la rassegna italiana di bellezza più ambita. Elisa Vico, che compirà vent’anni il prossimo settembre, si è messa in gioco con le selezioni provinciali e regionali di Miss Italia e ha già ottenuto una delle fasce più importanti per partecipare, il 25 agosto a Loano, alla serata in cui verrà proclamata Miss Liguria.

Potrebbe quindi essere lei a strappare questo titolo, ma se anche così non fosse per lei Salsomaggiore non sarebbe un sogno infranto, visto che saranno circa una decina le ragazze liguri a partecipare al concorso italiano di bellezza per eccellenza.

» leggi tutto su www.ivg.it