Da Vallecchia a Luni Mare, asfaltature concluse

In questi giorni si sono concluse le attività di asfaltatura ed il relativo intervento di messa in sicurezza di alcune strade della Val di Magra. Si avvia così a conclusione il primo lotto estivo del programma di asfaltature previsto dal piano di interventi della Provincia, ma è già in corso l’avvio della programmazione per ulteriori interventi subito dopo la pausa estiva con il rientro in attività delle aziende a cui sono stati affidati gli interventi. Il programma del settore tecnico della Provincia della Spezia ha, infatti, garantito un intervento lungo la Strada Provinciale Sp21 con l’asfaltatura completa del vialone in due tratte: quella ricompresa fra le rotatorie di Luni Mare e Marinella e quella fra l’inizio della tratta di competenza provinciale verso il “lato Sarzana” (intersezione con via Camponesto) e intersezione con via Bradiola. Inoltre sono stati eseguiti interventi puntuali di ripristino nel tratto intermedio fra via Ghiarettolo e via Alta. I lavori erano affidati dall’Ente all’impresa Belli di Licciana Nardi in subappalto all’impresa Asfalti Piacenza. Un ulteriore intervento è in fase di completamento, con la riqualificazione della segnaletica, lungo la Strada Provinciale Sp23, nel comune di Castelnuovo, in località Vallecchia, verso il confine con la provincia di Massa-Carrara. Anche in questo caso si è trattato di un intervento di asfaltatura che ha garantito la messa in sicurezza di un tratto stradale da tempo gravato da problemi.

