Deiva: grave incidente lungo la via Aurelia; interviene Drago

Alle 18.30 circa, lungo la via Aurelia a Deiva Marina si è verificato un grave incidente stradale di cui non sono ancora chiari i particolari. Presenti i vigili del fuoco della Spezia, il 118 con l’automedica Delta-3 e la pubblica assistenza di Carro. Un paziente, in codice rosso, stabilizzato, verrà trasportato con l’elicottero Drago dei vigili del fuoco di Genova all’ospedale San Martino. I carabinieri stanno ascoltando i testimoni ed effettuando i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente.

