E’ morta a 93 anni Anna Maria Bernardi, fu staffetta partigiana

Sono stati celebrati mercoledì in Santa Maria Assunta alla Spezia, presieduti dall’abate parroco monsignor Ilvo Corniglia, i funerali di Anna Maria Bernardi vedova Carrozzi, spentasi all’età di novantatré anni. Appartenente ad una importante famiglia del laicato cattolico, giovanissima era stata staffetta partigiana, collaborando, nella parrocchia di piazza Brin, con i “ragazzi di don Mori”, tra i quali il suo futuro marito Nando Carrozzi, in seguito apprezzato professionista e a lungo esponente provinciale della Democrazia cristiana. Anna Maria aveva collaborato per decenni con la parrocchia di piazza Beverini, svolgendo anche attività di catechista ed altre al servizio della comunità. Ai figli Laura, Sandro e Paolo, quest’ultimo direttore del telegiornale di Tele Liguria Sud, le nostre sentite condoglianze.

