Elastic Trio, al San Giorgio musiche dal repertorio etnico dell’area mediterranea

Quindicesimo appuntamento delle “Notti al Castello” mercoledì 16 agosto alle 21.15 al Castello di San Giorgio con le musiche dal repertorio etnico dell’area mediterranea degli Elastic Trio, evento promosso nella cornice del XIX Festival Provinciale “I Luoghi della Musica” a cura di Società dei Concerti. I protagonisti della serata musicale saranno Riccardo Tesi, uno dei musicisti più autorevoli della scena world internazionale, all’organetto diatonico; Francesco Savoretti alle percussioni che coniuga il groove irresistibile con i colori dei tamburi a cornice e delle percussioni etniche; Vieri Sturlini che vanta una formazione eclettica dal classico al jazz, dal folk alla canzone d’autore, alle chitarre e alla voce. Con questi compagni di viaggio, Riccardo Tesi riprende la navigazione in un Mediterraneo immaginario dando vita ad uno spettacolo inedito con ritmi travolgenti uniti a melodie poetiche ed evocative. Ingresso a pagamento (7 euro e ridotto 5 euro) fino ad esaurimento posti. Si informa che, in occasione delle Notti al Castello, l’ascensore verticale che collega via del Prione e via XX Settembre e l’ascensore inclinato del Castello San Giorgio, che collega via XX Settembre e via XXVII Marzo, saranno fruibili fino a mezzanotte.

