Entusiasmo per il nuovo Spezia: gli abbonati sono quasi quattromila

La campagna abbonamenti dello Spezia si avvicina alla sua conclusione e a sei giorni dalla fine della vendita i numeri sono in linea con quelli dello scorso anno, quando però le Aquile militavano in Serie A. Ad oggi sono 3850 i tifosi che hanno rinnovato e sottoscritto un nuovo abbonamento per la prossima stagione dello Spezia, che torna in Serie B a distanza di quattro stagioni dall’ultima volta.

Lo scorso anno, in Serie A, la campagna si chiuse a quota 4153 tifosi, numeri che potrebbero essere raggiunti in questi ultimi giorni di apertura. I tifosi hanno tempo fino al 18 di agosto per sottoscrivere la propria tessera o rinnovare l’abbonamento dello scorso anno, dopo la prima fase di vendita che si è conclusa da ormai una decina di giorni. I risultati del pre-campionato hanno instillato entusiasmo nei tifosi delle Aquile, che hanno già superato gli abbonati dell’ultima Serie B, quella 2019-2020, che si fermò a quota 3751 tessere. Ora sono quasi un centinaio in più e presto si potrebbe sfondare il muro dei quattromila abbonati, avvicinandosi sempre di più al bacino dello scorso anno, quando al Picco arrivarono Inter, Milan, Juventus, Roma e tutte le altre della Serie A. In attesa dell’esordio in Coppa Italia di lunedì contro il Venezia e degli ultimi colpi di mercato, cresce la voglia di Spezia nel popolo bianco, che non vede l’ora di tornare al Picco per incitare e spingere la squadra del nuovo tecnico Alvini, alla caccia del ritorno in Serie A.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com