Gli anni Cinquanta, quando esplose il bikini

Anche se le donne romane lo indossavano già in epoca imperiale, la pratica del due pezzi esplose nei primissimi anni Cinquanta quando gli scienziati americani usarono l’isola di Bikini (arcipelago delle Marshall nell’Oceano Pacifico) come poligono nucleare, bombe che suscitarono un’apprensione la cui eco rimbombò per l’intero mondo creato. Così, non parve inopportuno né sconveniente battezzare il nuovo costume da bagno che pur esso sia pure per diversi motivi aveva provocato scalpore, con il nome della lontana isola e a poco a poco il bikini soppiantò il supercastigato costume a un pezzo.

Quei costumi anni Cinquanta oggi si rifiuterebbe di indossarli un’educanda ma al tempo erano il massimo del peccaminoso e i due pezzi quando se ne vedeva uno al mare avrebbe popolato i sogni degli adolescenti e non solo, per non poche notti. Ma va detto anche che in parecchie spiagge erano vietati da ordinanze sindacali. Era l’effetto novità ed anche l’ingresso in una mentalità nuova che a poco a poco alzò il prezzo ma ridusse il quantitativo di stoffa necessaria per confezionare il costume. I reggiseni si fecero più striminziti fino a che l’arrivo del topless non li condannò alla quasi totale estinzione; la mutanda alta sui fianchi si avviò a diventare slip sempre più rimpicciolito fino a ridursi a tanga. Ma nessuno o quasi ci fa più caso. Anche al nuovo ci si abitua e la novità diventa routine.

