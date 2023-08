In memoria di don Toso, il prete ucciso perché voleva la pace  

A Lavaggiorosso, frazione collinare del comune di Levanto, è stato ricordato oggi don Emanuele Toso, il parroco che venne fucilato il 12 agosto 1944, nella piazza della chiesa, dai soldati repubblichini con l’accusa di essere una spia. Sono passati ormai quasi ottant’anni, ma la memoria del parroco ucciso rimane viva, grazie all’impegno dei frati minori francescani della fraternità spezzina, ai quali ora è affidata la guida della parrocchia, e del comune levantese. Ieri, dopo la Messa, è stato ricordato, tra gli altri, un aspetto specifico della vicenda, di indubbia attualità in questo nostro tempo: quello di don Toso uomo di pace, caduto per un desiderio di pace connesso alla missione sacerdotale. Bisogna premettere che, su quel tragico evento, non esistono documenti ufficiali, al di là delle testimonianze di persone oggi quasi tutte scomparse. Il tenente colonnello Pozzo, comandante del presidio della divisione “Monterosa”, decise infatti la fucilazione sulla base delle leggi speciali di guerra, mutuate da quelle hitleriane, che non prevedevano processi né tanto meno difese legali. In una sua relazione sui fatti, il vicario foraneo don Carlo Scattini riportò che l’accusa rivolta al parroco sarebbe stata dovuta all’aver egli chiesto informazioni “militari” ai soldati. Come detto, non ci sono documenti a conferma di questo. Sappiamo però il motivo per cui un presidio della divisione cosiddetta “alpina”, appena rientrata in Italia da un periodo di addestramento in Germania, era stato dislocato sulle alture di Levanto. Era infatti l’agosto 1944, l’avanzata anglo-americana aveva già portato alla liberazione di quasi tutta la Toscana e il regime fascista temeva un imminente sbarco alleato in Liguria, il che presupponeva ci fossero nella zona prescelta (ovviamente non conosciuta) informatori incaricati di trasmettere informazioni. In realtà lo sbarco non avvenne, e il motivo delle domande di don Toso era un altro. Nella zona, sino ad allora, non erano dislocati reparti militari, né operavano formazioni partigiane. Quindi l’accusa di spionaggio era fondata su un presupposto del tutto errato. In realtà, egli era preoccupato, com’era suo dovere di prete e di uomo, per i suoi parrocchiani, temendo l’intensificazione del conflitto, nuovi morti e nuove distruzioni. Per quello si informava, ignorando che domande “di pace”, quali erano le sue, gli sarebbero costate la vita. Forse i suoi uccisori, come si disse, volevano dare un “segnale” alla popolazione. Il segnale di pace che giunge sino a noi, contro ogni guerra, in realtà non lo dettero loro, ma il parroco con il suo sacrificio.

L’articolo E’ morta a 93 anni Anna Maria Bernardi, fu staffetta partigiana proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com