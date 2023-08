La Spezia presente al 79° anniversario della strage di Sant’Anna di Stazzema

Il Gonfalone e la rappresentanza dell’amministrazione provinciale della Spezia hanno partecipato, come ogni anno, alle celebrazioni per il 79° anniversario della strage di Sant’Anna di Stazzema. L’ente, su delega del Presidente della Provincia della Spezia Pierluigi Peracchini, è stato rappresentato dalla Consigliera provinciale Gabriella Crovara ed il Gonfalone della Provincia della Spezia, istituzione decorate al valor militare per la guerra di Liberazione ed insignita della medaglia d’oro al valor militare per la sua attività nella lotta partigiana durante la seconda guerra mondiale, era retto da un alfiere rappresentante l’Associazione Nazionale Bersaglieri.

