Pallanuoto F/ la milanese Giulia Lombella passa al Rapallo

Dall’ufficio stampa della Rapallo Nuoto e Pallanuoto

Milanese d’origine, ligure d’adozione, classe 2004, Giulia Lombella è una nuova giocatrice del Rapallo

Pallanuoto. Dopo gli inizi nel Nuoto Club Milano Giulia si trasferisce, praticamente bambina, al Bogliasco 1951.

Con la compagine levantina ha fatto tutta la trafila delle squadre giovanili fino all’esordio in prima squadra, maturando una buona esperienza a dispetto della giovane età. Ad accogliere l’attaccante lombarda è Coach Luca Antonucci: “Giulia è una ragazza che conosco bene, la seguo da tempo e finalmente si sono create le condizioni giuste per portarla da noi. Atleta che va ad aggiungersi al folto gruppo di giovanissime della nostra squadra, un innesto in linea con il progetto di ringiovanimento della nostra rosa. È un attaccante molto duttile, giovane e di grande prospettiva, che ha raggiunto ottimi risultati in campo giovanile ed una buona esperienza in prima squadra con il Bogliasco. Sono molto felice quindi di accogliere tra noi Giulia e le do il benvenuta a nome di tutto il RPN”

