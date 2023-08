Processo Morandi: Castellucci e gli altri, solo 22 imputati su 58 si faranno interrogare a partire da settembre

Genova. Ci sono alcuni ‘big’ e altri in posizione decisamente defilata, ma dei 58 imputati per il crollo del ponte Morandi solo 22 si faranno interrogare in aula a partire da metà settembre per difendersi dall’accusa di non aver impedito, ognuno con diversi gradi di responsabilità e ruoli specifici, che il ponte crollasse uccidendo 43 persone.

I più importanti sono senza dubbio l’ex ad di Autostrade per l’Italia e Atlantia Giovanni Castellucci e il numero tre di Aspi, Michele Donferri Mitelli mentre ha scelto di non sottoporsi all’esame dei pm Paolo Berti, anche lui ai vertici di Aspi. Si farà interrogare anche l’ex amministratore delegato di Spea, la società controllata di autostrade che doveva occuparsi della manutenzione del ponte Antonino Galatà. I loro interrogatori e il controesame dei loro legali sono destinati a durare parecchie udienze.

» leggi tutto su www.genova24.it