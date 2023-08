Rapallo: con l’Ave Maria di Schubert Antonella Ruggiero incanta il pubblico in Basilica

L’Associazione Culturale “Rapallo Musica” Ets presenta quest’anno la venticinquesima edizione consecutiva del Festival Organistico Internazionale. Nata a Rapallo nel 1999, la manifestazione è stata protagonista di un processo di crescita costante, che l’ha portata a essere annoverata oggi tra le iniziative di maggior prestigio del panorama concertistico internazionale dedicato alla musica organistica. I diciotto appuntamenti che interesseranno dodici località delle quattro province liguri presenteranno come di consueto concertisti di fama internazionale. Tra questi spicca sicuramente il nome di Antonella Ruggiero, cantautrice membro fondatore del gruppo dei Matia Bazar con cui ha cantato fino al 1989 per poi intraprendere la carriera da solista, iniziata nel 1996 con la pubblicazione dell’album Libera.

Ruggiero si è esibita questa sera nel concerto “Cattedrali”, per la prima volta in Liguria, nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio a Rapallo. Alle tastiere dell’organo Marin, realizzato nel 1942 e restaurato nel 2021, Fausto Caporali, organista titolare della Cattedrale di Cremona. Uno degli appuntamenti più attesi del Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”. Presente il presidente del Consiglio comunale, Mentore Campodonico e l’onorevole Roberto Bagnasco, ex sindaco di Rapallo. “Grande soddisfazione per avere di nuovo a Rapallo un’artista così prestigiosa ed eclettica, una delle voci più intense del panorama artistico italiano”, ha detto l’avvocato Campodonico.

