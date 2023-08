‘Santa’. Tra storia, arte e fede: gli ex voto marinari

Sono le 18.00 di un sabato ferragostano, in Banchina Sant’Erasmo: la folla incomincia a incolonnarsi nei percorsi di accesso allo stand della sagra dedicata al fritto di pesce. Fortunatamente un richiamo trascurabile, per un vegetariano privo di rimpianti, che senza tentennamenti può salire la piccola scala che divide la Banchina dalla Piazzetta, là dove si apre non solo uno dei panorami più iconici del Golfo del Tigullio, ma anche il portone di quello scrigno di fede e tradizione conosciuto come Oratorio di Sant’Erasmo.

Qui la storica dell’arte Farida Simonetti intrattiene la piccola ma appassionata platea accorsa al secondo appuntamento con “Sapore di Mare”, cocktail di mostre e conferenze ideato dal Civico Museo che al Mare è dedicato. Simonetti, “figura di spicco dell’ambiente culturale genovese”, come viene introdotta dal Presidente del Museo Paolo Pendola, si occupa da alcuni decenni di Ex Voto. Suo il progetto di nuovo allestimento del Santuario del Boschetto in occasione del 500° anniversario dell’Apparizione.

