“Sliding Dog”, il video per promuovere le vacanze dog friendly ad Alassio in semifinale al Pet Carpet Film Festival

Alassio. È in semifinale al Pet Carpet Film Festival di Roma, il cortometraggio commissionato dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Alassio nel 2022 per invitare i proprietari dei cani a trascorrere le proprie vacanze nella Città del Muretto, ma anche per sensibilizzarli – turisti e residenti – ad una maggiore attenzione rispetto al decoro urbano.

Il video, dal titolo “Sliding Dog”, è stato scelto tra centinaia di candidati e sarà giudicato il 6 e 7 ottobre presso la Casa del Cinema a Roma.

