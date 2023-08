A Castelnuovo arriva la musica folk dei Mé, Pék e Barba

Mercoledì 16 agosto alle 21.30 nell’Area Castello dei Vescovi di Luni si esibiranno, per la prima volta in Liguria, i “Mé, Pék e Barba”, gruppo musicale di Parma che conta all’attivo 20 anni di musica “niù folk”. Il concerto, organizzato nell’ambito della rassegna “Musica in Castello” a cura della Piccola Orchestra Italiana di Fontanellato, è a ingresso libero e gratuito (info 335 472090). La band è composta da Sandro Pezzarossa (voce e chitarra), Michela Ollari (voce), Elisa Minari (basso), Federico Romano (fisarmonica), Nicola Bolsi (batteria), Lucio Stefani (violino), Federico Buffagni (flauti), Francesco Ravaglia (chitarre).

I “Mé, Pék e Barba” nascono quasi per gioco nel 2003 dalla passione per la musica folk di un gruppo di amici della Bassa parmense. Oggi la band parmigiana dei Mé, Pék e Barba conta all’attivo 20 anni di musica durante i quali ha pubblicato 8 album di inediti e un cd/dvd live.

Nel loro percorso vantano importanti collaborazioni con artisti di fama nazionale, fra cui Gigi Cavalli Cocchi, l’attore bolognese Vito, l’ex cantante dei Nomadi Danilo Sacco, Marino Severini dei Gang, Alberto Morselli (ex cantante dei Modena City Rambler’s) e tantissimi live in tutto il nord Italia partecipando anche a festival internazionali. Alcuni componenti del gruppo hanno inoltre partecipato nel 2010 alla realizzazione del video “Chocabeck”, singolo di lancio dell’omonimo disco di Zucchero Sugar Fornaciari. Il lavoro discografico presentato nell’aprile 2015, intitolato “CartaCanta”, interamente ispirato e dedicato ai libri ha visto le collaborazioni di autori del calibro di Erri De Luca, Mauro Corona, Marcello Fois e Paolo Rumiz. A fine 2015 entra in pianta stabile Elisa Minari al basso, ex Nomadi. Nel 2016 hanno avuto il piacere di dividere il palco con Luca Carboni con il quale hanno suonato e cantato “Piazza Grande” di Lucio Dalla e Omar Pedrini con il quale hanno suonato e cantato “Il vino” di Piero Ciampi. Nel 2018 hanno pubblicato VINCANTI, cd interamente dedicato al vino, che ha visto le collaborazioni di Omar Pedrini, Gigi Sanna degli Istentales, Puccia degli Apres la Classe, Dario Canossi dei Luf, Franco Giordani cantautore Friulano. Nell’agosto 2018 festeggiano i 15 anni di carriera con un live sul palco di Festareggio, con la partecipazione straordinaria di Francesco Moneti dei Modena City Ramblers al violino e Max Cottafavi chitarrista storico di Ligabue alla chitarra.

Nel settembre 2020 il frontman Sandro Pezzarossa ha pubblicato il libro “Favola Umida” (Eretica Edizioni), accompagnato da un mini cd dei Mé, Pék e Barba contenente 5 canzoni, anch’esso intitolato “Favola Umida”. Nel dicembre 2022, grazie al contributo della Regione Emilia Romagna, pubblicano il sito www.almondpicen.it dove si possono ascoltare e scaricare gratuitamente 9 canzoni inedite con il testo nel dialetto della Bassa Parmense e le loro traduzioni in italiano. Nel marzo 2023 pubblicano “20” cd celebrativo dedicato ai venti anni di attività del gruppo. Il cd vede 2 inediti “Diventare mare” e “Facciamo del nostro meglio” canzoni pubblicati nei precedenti cd, riarrangiate. Le canzoni “Solstizio d’estate” e “Verso al foce”, hanno visto la partecipazione di Daniele Campani (Nomadi) alla batteria e Francesco Gualerzi (Ex Nomadi) al sax soprano (www.mepekebarba.it).

