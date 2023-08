Arriva la notte di Ferragosto allo Scaletto delle Fornaci, con il dj set di Fabietto e le canzoni di Sethu

Savona. Arriva la tanto attesa notte di domani, 14 agosto, dunque quella che porta dritta dritta al Ferragosto 2023. Savona la celebra in modo che ritiene speciale, allo Scaletto dei pescatori della Fornaci: spiaggia libera (Savona ne ha tante, perché il mare è di tutti), ancora una volta Bandiera Blu, uno dei non molti lidi attrezzati per far godere il mare anche ai disabili grazie al prezioso lavoro della cooperativa L’Altromare e all’impegno di Ugo Cappello.

Lo fa anche per un motivo artistico: proprio alle Fornaci è nato Sethu, salito alla ribalta dell’ultimo Festival di Sanremo con il fratello gemello e produttore Jiz, che tanta parte ha avuto nel suo successo. Ci sarebbe anche da ricordare che da queste parti abita Annalisa, che in passato al Ferragosto dello Scaletto ha partecipato confusa tra il pubblico.

