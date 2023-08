Balestrino. E’ di due persone ferite, il conducente e l’altra persona a bordo, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel primo mattino di oggi a Balestrino, in località Fasciola.

Secondo quanto appreso, intorno alle 8.00, il guidatore della vettura ha perso il controllo del mezzo, per cause ancora da accertare, finendo per ribaltarsi lungo la strada.

