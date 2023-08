Cairese-Città di Savona, Mister Frumento promuove i suoi: “Ottima prima mezz’ora nonostante le assenze”

Cairo Montenotte. Ieri pomeriggio presso lo stadio “Cesare Brin” è andata in scena la prima storica partita del neonato Città di Savona. I biancoblù hanno affrontato in amichevole la Cairese, questo per una partita che ha permesso agli allenatori delle due squadre di constatare lo stato di forma delle rispettive formazioni.

Una settimana di allenamenti per la squadra ospite, due per i padroni di casa. Questo fattore è emerso in maniera chiara soprattutto nella prima mezz’ora del match, una parte di gara che ha visto il Città di Savona tenere bene il campo. Successivamente la Cairese, inizialmente affaticata a causa dei carichi di lavoro, è uscita alla distanza, il tutto per un 7-1 finale che ha ricordato le due categorie di differenza tra i club.

