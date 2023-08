La Sampdoria perde Fabio Borini per la sfida di Coppa Italia contro il Sudtirol e forse per l’esordio contro la Ternana di sabato prossimo: come riporta la società in una nota, l’attaccante soffre di un risentimento ai muscoli posteriori della coscia sinistra. Nei prossimi giorni il calciatore verrà sottoposto ad accertamenti medico-strumentali.

Il tecnico Andrea Pirlo dopo la rifinitura ha diramato l’elenco dei convocati: questa la lista completa.

