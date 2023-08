Droga e spaccio, allarme a Marassi: “Nei portoni dei nostri palazzi si fumano crack ed eroina”

Genova. Dopo l’esposto presentato dagli abitanti della zona tra Castelletto, il Carmine e il centro storico, dilaga anche a Marassi l’allarme legato al consumo e allo spaccio indisturbato di droga. Situazioni di degrado e insicurezza che avvengono praticamente alla luce del sole, sotto gli occhi di famiglie con bambini e ragazzi. Uno degli epicentri è la zona di via del Mirto, a pochi passi dall’omonimo centro commerciale tra corso De Stefanis e via del Piano.

“Siamo nella stessa situazione, se non peggio: nei portoni dei nostri palazzi si fuma eroina e crack – denuncia Tabata Lagomarsino, residente di via del Mirto che lavora come parrucchiera in via Montaldo -. Abbiamo provato a segnalare il fatto alle autorità competenti, abbiamo chiesto l’intervento della polizia attraverso il numero unico di emergenza, ma non hanno ritenuto necessario inviare una pattuglia in quanto per loro non sussisteva l’emergenza. Nessuno ci sta prendendo in considerazione”.

