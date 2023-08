Escursionista genovese segue un’app e si perde sulle Dolomiti, salvato dal soccorso alpino

Belluno. Aveva perso l’orientamento a causa di un’applicazione per smartphone e per questo era rimasto bloccato sopra salti di roccia. Protagonista della disavventura un escursionista 25enne genovese salvato dal soccorso alpino di Alleghe. A riportare la notizia è l’agenzia di stampa Adnkronos.

I soccorsi sono scattati stamattina alle 8.30. Il ragazzo, dopo aver dormito vicino al lago del Coldai, aveva preso la Val Civetta per poi scendere dal sentiero Antersass. Ma poi, circa a metà discesa, la traccia che stava seguendo su un’applicazione del cellulare lo aveva portato fuori via, in mezzo ai cespugli di mugo, finché non è più stato in grado di muoversi.

